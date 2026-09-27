ناخدایکم صابر مسیح‌پور، فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، به همراه امیراحمد اسکندری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، از قاسم اسماعیلی جانباز سرافراز جنگ تحمیلی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ناخدایکم صابر مسیح‌پور در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از ایثارگری جانبازان، گفت: سربازان اسلام با ایمان، اخلاص و فداکاری خود، از میهن و ارزش‌های انقلاب دفاع کردند و جانبازان، یادگاران پرافتخار و ارزشمند آن دوران و سرمایه‌های معنوی کشور هستند.

وی با تاکید بر اینکه تکریم و رسیدگی به امور جانبازان باید همواره مورد توجه قرار گیرد، افزود: دیدار با جانبازان، فرصتی برای قدردانی از صبر و ایثار این عزیزان و آشنایی با نیاز‌ها و مسائل آنان است، زیرا همه ما مدیون فداکاری‌های این قهرمانان هستیم.

سرباز جانباز قاسم اسماعیلی سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی غرب کشور بر اثر حمله شیمیایی و ترکش گلوله دشمن بعثی مجروح شد و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.