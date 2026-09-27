پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی شبکه، برای بهبود عملکرد و پایداری شبکه فاضلاب در نقاط مختلف شهر آبادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ افشین حاتمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: در روزهای اخیر مجموعهای از اقدامات اجرایی و پیشگیرانه در بخش فاضلاب با استفاده از نیروهای عملیاتی، تجهیزات و ماشینآلات این مجموعه در نقاط مختلف شهر انجام شده و اجرای این برنامهها ادامه دارد.
او افزود: در بخش نگهداری و پاکسازی شبکه، عملیات لایروبی منهولها و خطوط فاضلاب در کوی فرهنگیان، زمینشهری و بهارستان، طیب ۴، کوی سیکلین و بهمن ۱ انجام شد که در این عملیات، ۱۰ منهول در کوی فرهنگیان لایروبی و در محدوده بهمن ۱ نیز حجم قابل توجهی از رسوبات، مواد زائد و قلوهسنگهای موجود در منهولها خارج شد که به بهبود جریان در خطوط فاضلاب این مناطق کمک میکند.
حاتمی ادامه داد: همزمان با عملیات شبکه، تجهیزات تلمبهخانههای فاضلاب نیز تقویت شد و اجرای خط خروجی تلمبهخانه فاضلاب شهرک دریا تا خیابان شهدای یک ذوالفقاری در حال انجام است و تکمیل این خط، شرایط انتقال فاضلاب در این محدوده را بهبود خواهد داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با تاکید بر تداوم برنامههای عملیاتی آبفا در حوزه فاضلاب گفت: آماده بهکاری تجهیزات، لایروبی مستمر، رفع نقاط دارای مشکل و تقویت خطوط و تاسیسات، بر اساس اولویتبندی و شرایط شبکه در نقاط مختلف آبادان دنبال میشود.
او افزود: هدف از اجرای این اقدامات، افزایش پایداری شبکه، کاهش احتمال پسزدگی فاضلاب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان است و نیروهای بهرهبرداری، تعمیرات فاضلاب، شبکه، برق و نقلیه نیز بهصورت مستمر در حال اجرای برنامههای نگهداری و رفع مشکلات شبکه هستند.