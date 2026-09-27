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اردوی ملیپوشان اسکیت سرعت برای حضور در مسابقات جهانی پاراگوئه در سرخرود محمودآباد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،اردوی آمادهسازی تیم ملی اسکیت سرعت کشور به منظور شرکت در بازیهای جهانی پاراگوئه، به مدت یک هفته به میزبانی سرخرود مازندران در حال برگزاریست.
در ادامه برنامههای آمادهسازی ملیپوشان اسکیت سرعت کشور برای حضور در بازیهای جهانی پاراگوئه، اردوی تیم ملی از روز ۳۰شهریور آغاز شده تا ۶ مهرماه به میزبانی سرخرود مازندران ادامه خواهد داشت.
در این مرحله از اردو، امیرمهدی یاحقی در بخش پسران و یسنا حقنظری در بخش دختران، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال خواهند کرد تا با آمادگی هرچه بیشتر راهی این رویداد مهم بینالمللی شوند.
مسابقات جهانی اسکیت سرعت پاراگوئه، از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان برای حضور در این رقابتها، اردوی آمادهسازی خود را در سرخرود ادامه میدهند.
اردوی بعدی ملیپوشان که متصل به اعزام نیز هست، ۵ روز آینده در شهرستان محمودآباد برگزار میشود.
گزارش از ایوب رضوانی