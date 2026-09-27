اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ شد.

پیش از این، اعتبار سرپرستان خانوار با کد‌های ملی ۰ تا ۶ شارژ شده بود. مهلت استفاده از این کالابرگ‌های یک‌میلیون تومانی، یک‌ماه است و تمامی هموطنان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های سراسر کشور، نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.