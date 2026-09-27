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معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ۳۱ سرای بازار بزرگ اصفهان بازرسی و سیمکشیهای ناایمن اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حامد بدیهی با اشاره به وضعیت بازار بزرگ اصفهان گفت: این بازار ۳۱ سرا دارد که از تمام آنها بازدید شده و در این راستا دستورالعملهای ایمنی ابلاغ و پیگیریها از طریق هیئت امنای بازار برای اجرای موارد مورد نظر ادامه پیدا کرده است.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به وضعیت سیمکشی برق بازار بزرگ اصفهان، افزود: سیمکشیهای برق در بازار بهصورت تارعنکبوتی بود و با توجه به اینکه این مجموعه میراثی محسوب میشود، انجام اقدامات اصلاحی با دشواریهایی همراه بود.
بدیهی ادامه داد: با همکاری اداره برق، تمام موارد اصلاحی برطرف شد و سیمکشیها تا درِ مغازهها انجام گرفت.
وی همچنین از ارائه آموزش کار با سیلندرهای آتشنشانی به کسبه بازار خبر داد و گفت: کارگروه شناسایی ساختمانهای ناایمن نیز تشکیل شده و تمام موارد از سوی سازمان آتشنشانی شناسایی و اعلام شده است.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان درباره وضعیت برخی پاساژهای ناایمن نیز گفت: پاساژ خورشید در حال دریافت تأییدیه ایمنی است و به مرحله استانداردها نزدیک شده است.
بدیهی افزود: در سالهای گذشته ایمنسازی هتلها و مراکز بومگردی به مرحله اجرا نرسیده بود، اما در یک سال اخیر، مراکز ترک اعتیاد، هتلها، اقامتگاهها، اتحادیه مواد شیمیایی و اماکن میراث فرهنگی نیز به مجموعه مکانهایی که مورد بازدید قرار میگیرند، اضافه شده است.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در زمینه ایمنسازی هتلها و اقامتگاهها پیشرو هستیم، ادامه داد: این مراکز جزو نخستین مکانهایی بودند که موارد ایمنی در آنها اجرایی شد.
بازار تاریخی و بزرگ اصفهان با طول بیش از هشت کیلومتر و ۲۷ هزار باب مغازه دارای پیشینه تاریخی متنوعی است که کهنترین پیشینه پیرامون مسجد جامع عتیق به بیش از یک هزار سال پیش میرسد.
قدمت بازار گرداگرد میدان امام اصفهان نیز به دوران صفویه بازمیگردد و بیشتر به فروش صنایع دستی اصفهان اختصاص دارد.