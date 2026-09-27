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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: وضعیت فرودگاه بینالمللی و بنادر تجاری و مسافری کیش پیش از آغاز بارشهای پاییزی از نظر آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی، پیشگیری از حوادث احتمالی و تداوم ایمن خدماترسانی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل و مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش، از بخشهای مختلف فرودگاه و بندرگاه دیدن کردند.
بررسی وضعیت زیرساختها و تجهیزات، عملکرد واحدهای عملیاتی و خدماتی و تمهیدات پیشبینیشده برای مواجهه با بارندگی و شرایط نامساعد جوی در این بازرسی ها سنجش شد و روند اجرای اقدامات پیشگیرانه در بخشهای مختلف نیز ارزیابی شد.
شناسایی و رفع نواقص احتمالی پیش از آغاز بارندگیها، افزایش آمادگی نیروهای مسئول و تقویت هماهنگی بین واحدهای مرتبط در جریان سرکشی ها تأکید شد تا با کاهش مخاطره های ناشی از شرایط جوی، از بروز حوادث احتمالی و اختلال در روند خدماترسانی جلوگیری شود.
ضرورت پایش مستمر وضعیت زیرساختها و اتخاذ تدابیر متناسب با تغییرات جوی مورد توجه قرار گرفت تا خدماترسانی به مسافران و مراجعه کنندگان با رعایت الزامات ایمنی و بدون وقفه ادامه یابد.