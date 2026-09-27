گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز گرامیداشت روز سرباز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور در مراسم گرامیداشت روز سرباز که همزمان با هفته انتظامی و هفته دفاع مقدس در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، گفت: همه روزها، روز سرباز است، اما نامگذاری یک روز به این عنوان فرصتی برای تقدیر از این عزیزان و زحمات آنان است.

وی با اشاره به اینکه دوران سربازی یکی از ماندگارترین دوران زندگی هر فرد است، افزود: خاطرات دوران سربازی، چه تلخ و چه شیرین، تا سال‌ها در ذهن افراد باقی می‌ماند و خانواده‌های سربازان نیز در این دوران با آنان همراه هستند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه برخی سربازان در نقاط صفر مرزی، مناطق دریایی و شرایط سخت خدمت می‌کنند، گفت: امنیت کشور مرهون تلاش و فداکاری همین سربازانی است که با وجود دشواری ها، مسئولیت خود را با تعهد انجام می‌دهند.

سردار حسن پور ادامه داد: سرباز باید بداند که در دوران خدمت، هر لحظه احتمال بروز حوادث و تهدیدات وجود دارد و هدف اصلی او باید خدمت برای رضای خدا و صیانت از امنیت و آرامش مردم باشد.

وی با اشاره به شهدای انتظامی استان گیلان گفت: بخش قابل توجهی از شهدای انتظامی استان را سربازان تشکیل می‌دهند که در مسیر انجام وظیفه با رشادت و فداکاری جان خود را تقدیم کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به حوادث و تهدیدات سال‌های اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در این مقاطع نیز سربازان در کنار کارکنان انتظامی در یگان‌ها و محل‌های خدمت خود حضور داشتند و برای حفظ امنیت، نظام و ارزش‌های اسلامی به انجام وظیفه پرداختند که این حضور شایسته تقدیر است.

سردار حسن پور بر ضرورت افزایش تاب آوری سربازان تأکید کرد و گفت: نظم و امنیت، زیرساخت انجام همه فعالیت‌ها در جامعه است و سربازان در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری دارند.

وی در پایان خطاب به سربازان حاضر در این مراسم گفت: درخواست من از تک تک شما این است که روزی که خدمت تان به پایان می‌رسد، با دلی شاد، خاطراتی خوب و احساس رضایت از انجام وظیفه، از دوران سربازی خداحافظی کنید.

در پایان این مراسم از سربازان نمونه یگان‌های انتظامی حاضر تجلیل شد.