به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی خراسان رضوی با حضور رضا صابونچی دبیرکل فدراسیون و همچنین ۱۲عضو مجمع برگزار شد.

در این مجمع محسن قهرمانی که تنها کاندیدای حاضر بود، از ۱۲ رای اخذ شده ۱۲ رای را به دست آورد.

محسن قهرمانی در چهار سال آینده، ریاست هیات قایقرانی استان را بر عهده خواهد داشت.

کانو کانادایی، کایاک، اسلالوم یا آب‌های خروشان، کانوپلو، بادبانی و دراگون بوت از جمله رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون قایقرانی کشورمان به شمار می‌رود.