به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه هفتم، اجرای آبخیزداری در ۲۰ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور هدف‌گذاری شده، اما با گذشت سه سال از اجرای برنامه، تنها ۱۵ درصد این هدف محقق شده است.

کارشناسان معتقدند اجرای عملیات آبخیزداری می‌تواند تا ۷۰ درصد از خسارات ناشی از سیلاب پیشگیری کند و از تخریب حوزه‌های آبخیز بکاهد.