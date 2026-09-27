به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ عیسی خدایی گفت: در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و صیانت از منابع آبی، موضوع شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در بخش جیرانسو در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگی‌های لازم، ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.

وی افزود: پلیس در راستای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با منابع آب، همکاری و هماهنگی لازم با دستگاه‌های متولی را ادامه خواهد داد.