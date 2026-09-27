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فرمانده انتظامی شهرستان سملقان خراسان شمالی از مسدود شدن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در بخش جیرانسو با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری دستگاههای متولی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ عیسی خدایی گفت: در راستای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و صیانت از منابع آبی، موضوع شناسایی و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز در بخش جیرانسو در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگیهای لازم، ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.
وی افزود: پلیس در راستای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با منابع آب، همکاری و هماهنگی لازم با دستگاههای متولی را ادامه خواهد داد.