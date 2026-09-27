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رئیس حوزه قضایی مراوهتپه از اجرای حکم خلع ید دو مرتع «دیکلیداش» و «بهارمیدان» و بازگشت مجموع ۱۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع از این اراضی به منابع طبیعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجتالاسلام رضوان حسنزاده آهنگر گفت: با رأی دادگاه، مرتع دیکلیداش به مساحت ۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع و مرتع بهارمیدان به مساحت هفت هزار و ۷۰۰ مترمربع از تصرف خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد.
وی افزود: در این اراضی ساختوسازهای غیرمجاز نیز انجام شده بود که در ادامه اجرای حکم قضایی، بناهای غیرمجاز امروز تخریب و اراضی رفع تصرف شد.
مراوهتپه در شرق استان گلستان واقع شده و بخش قابل توجهی از عرصههای آن را مراتع و اراضی ملی تشکیل میدهد.