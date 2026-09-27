دو راند نخست تراپ بانوان و آقایان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا به پایان رسید و تکلیف فینالیست‌ها فردا مشخص می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دو راند نخست مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان و آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.

در بخش بانوان مرضیه پرورش‌نیا در دو راند نخست به ترتیب امتیاز‌های ۱۹ و ۲۱ و در مجموع ۴۰ امتیاز را به ثبت رساند.

در بخش آقایان نیز محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز و در مجموع ۴۶ امتیاز کسب کرد.

رقابت‌های تراپ فردا با برگزاری سه راند باقی‌مانده مرحله مقدماتی ادامه خواهد یافت و در پایان پنج راند تیراندازان فینالیست مشخص خواهند شد.