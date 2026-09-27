تصادف در کیلومتر پنج محور خان زنیان به قلات سه مصدوم و دو فوتی بر جای گذاشت.

تصادف در جاده خان زنیان به قلات با ٣ مصدوم و ٢ فوتی

تصادف در جاده خان زنیان به قلات با ٣ مصدوم و ٢ فوتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان شیراز گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه تریلی در کیلومتر پنج محور خان زنیان به قلات از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به هلال‌احمر اعلام شد.

علیرضا رضازاده افزود : نجاتگران هلال احمر بلافاصله به پایگاه دشت ارژن با یک دستگاه خودروی نجات و تیم واکنش سریع هلال‌احمر نیز با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه سه مصدوم و دو فوتی به همراه داشت که نجاتگران پس از حضور در محل، نسبت به کنترل و ایمن‌سازی صحنه و رهاسازی با استفاده از ست هیدرولیک اقدام کردند.

رضازاده در پایان بیان کرد: نجاتگران هلال احمر مصدومان را پس از انجام اقدامات لازم به عوامل اورژانس و جان‌باختگان را به عوامل نیروی انتظامی تحویل دادند.