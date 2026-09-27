به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۵ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

جیو نیوز

انفجار انتحاری در «دیرا اسماعیل خان» ۱۲ کشته بر جای گذاشت

ایران منتظر موضع نهایی آمریکا درباره پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجیگران است

تشدید مقاومت مسلحانه علیه طالبان در افغانستان و تصرف چندین پاسگاه در نورستان و کنر

سپاه پاسداران: در صورت آغاز دوباره جنگ، کشتی‌های جنگی آمریکا را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم

روزنامه دنیا

رئیس جمهور ترکیه: عاملان نسل کشی باید در برابر عدالت قرار گیرند

وزیر خارجه عربستان: استفاده از تنگه‌های هرمز و باب المندب برای باج خواهی قابل قبول نیست

سهیل آفریدی: دولت فدرال هفت روز فرصت دارد تا مسئله را از طریق تفاهم حل کند

حمله تروریستی در خیبر پختونخوا ۱۴ کشته و ۳۵ زخمی بر جا گذاشت؛ ۱۸ کارگر نیز در بلوچستان ربوده شدند

روزنامه دیلی پاکستان

آمریکا و چین برای کاهش تعرفه کالا‌های یکدیگر توافق کردند

برگزاری نشست تجاری میان شرکت‌های پاکستانی و اندونزیایی در شارجه

تیراندازی به آمبولانس حامل مجروحان انفجار دیرا اسماعیل خان، دو نیروی امدادی کشته شدند

رئیس جمهور پاکستان از نیرو‌های دریایی این کشور برای عملیات موفق ضد مواد مخدر در دریای عرب قدردانی کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

بازگشت شی جین‌پینگ به پکن پس از سفر رسمی به آمریکا

ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز ظرف هفت روز را مطرح کرد

ایران طرح حمله تلافی‌جویانه در واکنش به محدودیت‌های هوایی را رد کرد

مسابقات جهانی مهارت شانگهای؛ هوش مصنوعی چگونه مهارت‌های آینده را تغییر می‌دهد؟

چاینا دیلی

بازگشت شی جین‌پینگ به پکن پس از سفر آمریکا

فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری چین همزمان با جشن نیمه پاییز رونق گرفت

گلوبال تایمز

نتایج سفر شی به آمریکا و توافق‌های جدید چین و آمریکا

رزمایش مشترک دریایی و هوایی ارتش چین در اطراف هوانگ‌یان دائو

تنش چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین افزایش یافت

چین کنترل و حضور خود در دریای جنوبی چین را تقویت می‌کند

سی جی تی ان

بازتاب نتایج سفر شی جین‌پینگ به آمریکا و مسیر جدید روابط چین و آمریکا

رزمایش مشترک دریایی و هوایی ارتش چین در اطراف هوانگ‌یان دائو

فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری چین در جشن نیمه پاییز رونق گرفت

تحولات ایران؛ پیشنهاد تهران درباره تنگه هرمز و واکنش واشنگتن

ونزوئلا ده‌ها زندانی را پس از دیدار ترامپ با رهبر موقت این کشور آزاد کرد

روزنامه مردم

بازگشت شی جین‌پینگ به پکن

هان ژنگ با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد

چگونه باید مسیر درست تعامل قدرت‌های بزرگ را گشود؟

اقتصاد هوشمند چگونه مزیت جدیدی برای توسعه چین ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۵ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه انیس

کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در عملیاتی خاص در نورستان

تاکید وزیر فواید عامه بر تسریع کار و تکمیل به موقع پروژه‌های خیابان سازی

والی بدخشان خواستار همکاری مردم در تامین امنیت شد

شرکت هوایی آریانا پرواز‌های کارگو کابل دهلی را افزایش داد

روزنامه هشت صبح

نشست حاشیه‌ای سازمان ملل؛ بنت: طالبان دریافتند عبور از خطوط سرخ جهان هزینه‌ای ندارد

آلمان نزدیک به ۵۰۰ شهروند افغانستان را در فهرست اخراج قرار داد

روزنامه شریعت

برگزاری نمایشگاه ۵ روزه به مناسبت هفته گردشگری در هرات

روزنامه هیواد

ایران: گسترش همکاری با افغانستان در استفاده از بندر چابهار

افغانستان بانک: حفظ ثبات ارزش افغانی اولویت ماست

برهم صالح: تعداد بازگشت کنندگان افغان ممکن است به ۸ میلیون نفر برسد