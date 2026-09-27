



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید استان فارس با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی حامی همه‌جانبه اشتغال و چرخه اقتصاد است تأکید کرد دادستان‌ها و نهاد‌های اجرایی نباید اجازه دهند واحد‌های صنفی، خدماتی و تولیدی به بهانه‌های واهی یا معارضات محلی ساختگی به تعطیلی کشیده شوند.

مسعود رحمانی تصریح کرد: تعطیلی غیر اصولی کسب‌وکار‌ها موجب ناامیدی کار آفرینان، تشدید چالش‌های معیشتی و خدشه‌دار شدن امنیت اقتصادی جامعه خواهد شد.

مسعود رحمانی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه و لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: امروز بهبود معیشت مردم و رفع دغدغه‌های اقتصادی اولویت نخست کشور است.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه نظارت قانونی نافی تسهیل‌گری در امر تولید نیست، افزود: نظارت دقیق و قاطع بر اجرای قانون امری ضروری است و هرگز به معنای چشم‌پوشی بر جرائم یا تخلفات نیست؛ اما هنر دستگاه قضایی و نهاد‌های ناظر این است که ضمن اصلاح امور و نظارت مستمر، مانع از خاموش شدن چراغ کسب‌وکار‌ها شوند.

معاون قضایی دادگستری فارس با یادآوری نقش محوری مدعی‌العموم در گره‌گشایی از بن‌بست‌های محلی اظهار داشت: دادستان در هر شهرستان جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد و فعالان بخش خصوصی چشم‌انتظار ورود هوشمندانه و میدانی دادستان برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هستند.

رحمانی تصریح کرد: دادستان‌ها باید پیش‌قراول رفع دغدغه سرمایه‌گذاران باشند تا انگیزه فعالیت اقتصادی در شهرستان‌های مستعدی، چون ممسنی و رستم تحلیل نرود.