فیلم سینمایی «دختر برقی ۲» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی، در نخستین حضور بین‌المللی خود در بخش مسابقه فیلم‌های بلند جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان مانو ارمنستان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر برقی ۲» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت، در بخش مسابقه فیلم‌های بلند بیست‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان رولان بایکوف که امسال با عنوان جدید «مانو» برگزار می‌شود، روی پرده می‌رود.

این فیلم از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است و پخش بین‌المللی آن نیز برعهده معاونت بین‌الملل بنیاد قرار دارد.

داستان «دختر برقی ۲» درباره جابه‌جایی هارد مرکزی یک دختر روبات هشت‌ساله با هارد روبات دختر دیگری است؛ اتفاقی که ماجراهای تازه‌ای را به دنبال دارد.

بر اساس این گزارش، «مانو» برگرفته از واژه ارمنی «مانوک» به معنای کودک است. در چهاردهمین دوره این رویداد که سال ۱۳۹۷ برگزار شد، فیلم سینمایی «یه‌وا» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی، جایزه بهترین فیلم از نگاه هیأت داوران نوجوان جشنواره را دریافت کرد.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان مانو از ۱۲ تا ۱۶ آبان‌ماه (۳ تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر ایروان ارمنستان برگزار می‌شود.

فیلم سینمایی «دختر برقی ۲» برای اولین بار در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به نمایش در آمد و جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان و دیپلم افتخار بازیگر کودک را از این رویداد کسب کرده بود.