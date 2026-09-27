مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به رونمایی از نسل سوم نشانی گفت: طول و عرض جغرافیایی در شرح نشانی وارد شده است تا خدمت‌رسانی بهتر انجام شود و نسل جدیدی از نشانی‌های پستی، به‌عنوان نسل سوم نشانی استاندارد کشور، ۱۷ مهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ، صبح امروز با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر که با موضوع " پویش مهر را پست می کنیم " برگزار شد ، درباره این پویش افزود : امروز ، برنامه ای که همه ساله در حوزه حمایت و کمک کودکان بازماندگان از تحصیل و کودکان محرومی که در تأمین لوازم التحریر و وسایل مدرسه در ابتدای سال مسئله داشته اند و دستگاه های مختلفی در این حوزه همراهی کرده اند در حال برگزاری است . ما اطلاعی پیدا کردیم که حدود 40 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان هستند که این امر ، ایده شد تا مجموعه همکاران ما در پست و در سراسر کشور پیشگام شوند.

احمدی گفت : تمرکز ما در توزیع این اقلام در استان سیستان و بلوچستان است و از تمام نقاط کشور این هدایای مردمی هم گردآوری و برای سیستان و بلوچستان ارسال می شود و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش این لوازم به صورت کاملاً رایگان بین کودکانی که نیازمند هستند، تقسیم می شود. تا الان سه هزار و 200 هدایا از طرف مردم به این استان تحویل داده و ارسال شده است.

وی گفت : مقرر بوده این پویش به مدت یک هفته برگزار شود ولی با توجه به استقبال زیاد تا آخر هفته جاری تمدید شده است.

احمدی همچنین درباره روز 17 مهرماه " روز جهانی پست " افزود: امسال براساس تاریخ که سال تأسیس پست نوین در ایران را اتحادیه پست جهانی مطرح می کند، به روایتی 150 امین سال پست مدرن در ایران است. از ابتدای دولت چهاردهم تأکید ویژه ای روی پروژه ملی " جی نف " یا همان " نشانه گذاری مکان " کشور دارند و اتفاقات بسیار چشم گیری هم در توسعه این زیرساخت ملی شکل گرفته و حمایت و همراهی دستگاه های مختلف هم برای کاربست و پیاده سازی آن تشکل شده است.

وی گفت : به واسطه مجموعه ای از اقدامات که در حوزه جی نف شکل گرفته در فضای عملیاتی و فیزیکی میدانی مشخصاً در نامگذاری معابر و پلاک گذاری ساختمان ها مشکلاتی وجود دارد. یعنی بعضی از خیابان ها و کوچه هایی هستند که اسم آنها هنوز پلاک کوبی نشده و یا ساختمان هایی که پلاک ندارند. واقعیت این است در عمل اینطور نیست که بگوییم یک شهر کامل شماره گذاری نشده اند. برخی از شهرها در طی زمان شهرداری ها این کار را انجام داده اند. در برخی از شهرها درصد این نامگذاری ها مشکل دارند و با چالش مواجه هستند.

احمدی افزود: ما با این اقدام و با اینکه موضوع ، طول و عرض جغرافیایی را برای خدمت رسانی وارد شرح نشانی کرده ایم و معتقد هستیم نسل جدیدی از نشانی های پستی- با توجه به یک روایت تاریخی- نسل سوم نشانی استاندارد کشور در 17 مهر رونمایی می شود و پروژه های زیرساختی و هوشمندسازی و توسعه ای که به صورت مشخص براساس برنامه استراتژیک شرکت پیش رفته است، هم در سطح قابل قبولی در 17 مهرماه شکل می گیرد.

احمدی درباره جایزه نوآورانه جهانی گفت: اتحادیه پستی جهانی سالانه یک بیانیه و یک شعار را برای سال پستی پیش رو مطرح می کند. شعار امسال شعار " یک شبکه پستی، بی نهایت امکان. " است . واقعیت عملیاتی شبکه های فیزیکی درهم تنیده در دنیا این شعاری است که مطرح می کنند. فرصت های بی نظیر و بسیار گسترده ای در حوزه شبکه ارتباطات فیزیکی وجود قرار دارد. هم از سر حوزه ارتباطات مردمی اش که پایه اعتماد بر آن سوار است و هم بعنوان یک زیرساختی که امروز در حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال در کل دنیا دارد، نقش آفرینی جدی در حوزه خرده فروشی انجام می دهد.

وی گفت: در منطقه آسیا و اقیانوسیه ، یک اتحادیه منطقه ای وجود دارد که ما هم عضو آن هستیم و این اجلاس به صورت سالانه یک جایزه ای با نام جایزه اقدامات نوآورانه دارد. امسال تمرکز ما آنجا روی مفهوم تاب آوری بود و در شرایط سختی که در کشور حاکم بود و بر کشور گذشت و جنگ هایی که داشتیم، یک شبکه ارتباطات فیزیکی چه نقش آفرینی در زیست بوم زندگی مردم دارد و اتفاقاتی که در سطح داخلی با همکاری رسانه و سایر همکاران از خدمات شرکت ملی پست بازنشر شده است.

اجمدی افزود: آنجا ما روی یک موضوع تمرکز کردیم و آن هم برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت کاملاً مجازی بود. اینکه یک اقدام بین دستگاهی و با سطح کیفی قابل قبولی در سالجاری در نمایشگاه کتاب 2 و 4 دهم روز برای میانگین توزیع محصولات به طول انجامید. یک اتفاق چند لایه بود، همکاری بخش خصوصی، زیرساخت فناورانه ای که وجود داشت، همکاری بیش از 2 هزار ناشر، سازمان شادخانه و کتاب و مجموعه این دوستان با همدیگر زیست بوم را خلق کرد. نشان داد که در شرایطی که کشور باید رفتارهای معمول اش با محدودیت مواجه می شد، ما یک اقدام پیشرو مبتنی بر فناوری و برای حوزه توسعه فرهنگی به صورت مشترک انجام دادیم.