نشریه آتلانتیک گزارش داد: جنگ علیه ایران تبدیل به یک موضوع محوری در تغییر موضع جمهوری‌خواهان شده است و نامزد‌های جمهوری‌خواه در حال حذف تصاویر ترامپ هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نشریه آتلانتیک گزارش داد که جنگ علیه ایران تبدیل به یک موضوع محوری در تغییر موضع جمهوری‌خواهان شده است. تعدادی از نامزد‌های جمهوری‌خواه که پیشتر حامی این جنگ بودند در انتخابات مقدماتی خواهان پایان یافتن آن شده‌اند.

نامزد‌هایی مانند مایک راجرز، اشلی هینسون و جان هستد با اشاره به تأثیر منفی جنگ علیه ایران بر جهش قیمت سوخت در آمریکا خواهان پایان یافتن سریع آن شده‌اند.

اندی بار نامزد مجلس سنا از ایالت کنتاکی تصویر خود به همراه ترامپ را از صفحه اصلی کمپین انتخاباتی خود حذف کرده و عبارت "اول کنتاکی" را به جای شعار معروف ترامپ موسوم به "اول آمریکا" قرار داد. رالف آلفردو نیز تصاویر ترامپ را از سایت خود حذف کرده است.