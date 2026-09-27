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نخستین هنرستان کشاورزی ویژه دختران با محوریت آموزش گیاهان دارویی در استان مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی از راهاندازی نخستین هنرستان کشاورزی دخترانه اراک با محوریت آموزش گیاهان دارویی خبر داد.
علی اکبر داودیراد با اشاره به راهاندازی نخستین هنرستان کشاورزی دخترانه اراک با محوریت آموزش گیاهان دارویی گفت: این هنرستان با هدف توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی در این شهرستان راهاندازی شد.
او افزود: با هدف توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت پیوند میان آموزش و بخش کشاورزی و فراهمسازی زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص، هنرستان کشاورزی دخترانه با محوریت رشته گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بهصورت برونسپاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
داودیراد ابراز داشت: این هنرستان از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با پذیرش و ثبتنام دانشآموزان فعالیت آموزشی خود را آغاز میکند و دانشآموزان در کنار آموزشهای نظری، از ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و تخصصی مرکز برای فراگیری مهارتهای عملی مرتبط با حوزه گیاهان دارویی بهرهمند خواهند شد.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: این هنرستان، نخستین و تنها هنرستان کشاورزی در شهر اراک و تنها هنرستان کشاورزی ویژه دختران در استان مرکزی محسوب میشود و راهاندازی آن گامی مهم در توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در حوزه کشاورزی و ایجاد فرصتهای آموزشی تخصصی برای دانشآموزان دختر استان است.