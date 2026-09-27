رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک پرحجم و سنگین در شماری از بزرگراه‌ها و معابر پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد پرحجم و سنگین است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی ادامه داد: ضمنا؛ شب گذشته حوالی ساعت ۲۱:۳۵ یک فقره تصادف فوتی در «خیابان سئول مقابل باشگاه انقلاب» رخ داد. در این حادثه پژو ۴۰۵ با عابر پیاده «مجهول‌الهویه» برخورد کرد که متأسفانه عابرپیاده بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد. جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

سرهنگ شریفی با اشاره به وقوع سومین تصادف فوتی در مهرماه از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله طولی مناسب از رفتار‌های پرخطر و عجولانه در رانندگی پرهیز کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سهم خود را در پیشگیری از حوادث تلخ رانندگی ایفا کنند.