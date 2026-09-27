معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم‌های بسکتبال جوانان و بزرگسالان کیش در دو دیدار دوستانه برابر تیم اتحاد بندرعباس به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: جزیره کیش میزبان تیم بسکتبال اتحاد بندرعباس بود و دو دیدار دوستانه در رده‌های جوانان و بزرگسالان برگزار کرد.

تیم‌های بزرگسالان کیش و اتحاد بندرعباس در نخستین دیدار به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تیم کیش با نتیجه ۹۱ بر ۴۶ به برتری رسید.

تیم‌های جوانان دو مجموعه نیز در دومین دیدار مقابل یکدیگر قرار گرفتند و بسکتبالیست های کیش با نتیجه ۷۲ بر ۶۱ نماینده بندرعباس را مغلوب کردند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: برگزاری مسابقات دوستانه، فرصتی برای افزایش آمادگی، کسب تجربه و ارتقای سطح فنی بازیکنان دو تیم بود و در راستای توسعه تعاملات ورزشی میان کیش و بندرعباس انجام شد.