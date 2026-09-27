محمدحسین مولایی، مجری باسابقه رسانه ملی گفت: عملکرد رسانه ملی در جریان جنگ‌های اخیر و استمرار پخش برنامه‌ها در سخت‌ترین شرایط، نمود عینی موفقیت سند تحول است و ثابت کرد که بدون این رویکرد، چنین دستاوردی حاصل نمی‌شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین مولایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» در مورد دستاورد‌های پنج سال اخیر رسانه ملی در مسیر اجرایی‌سازی سند تحول افزود: در سال‌های اخیر تحولی در سازمان صداوسیما رخ داده و شکی در آن نیست، اما مسئله این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم این تحول واقعی در رسانه ملی را به‌درستی عرضه و روایت کنیم و به مردم نشان دهیم هویت سازمان صداوسیما دچار دگرگونی و تحول عمیقی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: من حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است که در سازمان صداوسیما حضور دارم و تقریباً تمام روز‌های جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰ روزه روی آنتن برنامه داشتم و آنچه در شرایط بحرانی و جنگ رخ داد، کاملاً متفاوت بود.

این مجری رسانه ملی افزود: در تمام نقاط برنامه اجرا می‌کردیم و حتی برای یک دقیقه هم آنتن جمهوری اسلامی تعطیل نشد که این موضوع مایه افتخار من، همکارانم و تمام اهالی سازمان صداوسیما است.

نمود عینی تحول را در همان شرایط به‌راحتی می‌توانستیم مشاهده کنیم.

مولایی توضیح داد: در همان برهه‌ها و روز‌های جنگی ، برنامه‌های نو و بسیار خوبی در رسانه ملی متولد شدند ، مثلاً برنامه «۰۲۱» وقتی روی آنتن رفت به‌شدت گل کرد و مخاطبان زیادی داشت.

وی اضافه کرد: در آن زمان مدام از تحولات و امدادرسانی‌ها و تلاش‌های هلال‌احمر و اورژانس و… می‌گفتیم و به نظرم همکاران رسانه ملی در آن ایام با جان‌ودل پای‌کار ایستادند و اتفاق بزرگی رقم زدند.

این مجری رسانه ملی در ادامه بیان کرد: نمایشگاه «روایت تحول» هم با مرور اقدامات انجام شده در پنج سال اخیر می‌تواند نقاط قوت و ضعف را روشن کند و از این طریق ترسیم افق تحول آسان‌تر می‌شود و می‌توانیم آگاهانه‌تر و متناسب با شرایطی که تجربه می‌کنیم برای آینده نقشه راه رسانه ملی را طراحی کنیم.

مولایی ادامه داد: نمایشگاه «روایت تحول» با محوریت دستاورد‌های پنج‌ساله دوره تحول سازمان صداوسیما به‌طور رسمی از دوم شهریورماه در مرکز همایش‌های صداوسیما آغازبه‌کار کرده است و همچنان در این محل برپاست.

در این نمایشگاه ، معاونت‌های مختلف سازمان صداوسیما، فرایند تحول در حوزه‌های مأموریتی خود را از مرحله آسیب‌شناسی و طراحی راهبردی تا تعیین اولویت‌ها، تدوین برنامه عملیاتی و اجرای اقدامات تحولی را برای بازدیدکنندگان درون و برون‌سازمانی تشریح می‌کنند.