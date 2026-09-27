پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دفاع مقدس پایگاه مقاومت بسیج سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه در فرمانداری رودبار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس پایگاه مقاومت بسیج سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه با حضور فرماندار شهرستان رودبار و جمعی از مدیران اجرایی در محل فرمانداری رودبار افتتاح شد.
در این مراسم مهدی سبزی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج فرمانداری شهرستان رودبار معرفی و منصوب شد.
شهید سرلشکر خلبان سید علی اقبالی دوگاهه از خلبانان نامآور نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از فرزندان پرافتخار شهرستان رودبار بود که هفتم مهرماه ۱۳۲۸ در محله دوگاهه رودبار متولد شد.
وی پس از طی دورههای تخصصی خلبانی به عنوان خلبان جنگنده F-۵ در مأموریتهای عملیاتی نیروی هوایی حضور یافت و در دفاع از مرزهای کشور نقشآفرینی کرد.
شهید اقبالی دوگاهه اول آبان ۱۳۵۹ در جریان یکی از مأموریتهای عملیاتی و پس از هدف قرار گرفتن هواپیمایش به اسارت نیروهای بعثی درآمد و به شهادت رسید.
نام و یاد این شهید والامقام به عنوان نمادی از شجاعت، ایثار و فداکاری همواره در میان مردم رودبار گرامی داشته میشود.
نامگذاری پایگاه مقاومت بسیج فرمانداری رودبار به نام این شهید والامقام در راستای پاسداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده انجام شده است.
این پایگاه با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، افزایش انسجام و مشارکت بسیجیان و بهرهگیری از ظرفیت بسیج در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری در مجموعه فرمانداری راهاندازی شده است.