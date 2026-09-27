دادستان زنجان از شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، مدافع امنیت، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: متهمان با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهروز عباسی، از شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی مدافع امنیت در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: متهمان با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

شهید مجید بهرامی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.