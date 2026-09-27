ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست آستارا هنگام کشت زنی در پناهگاه حیات وحش لوندویل، ۷ شکارچی غیرقانونی را به همراه ۷ اسلحه شکاری توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد رضا سلامی ریک گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا هنگام گشت زنی در پناهگاه حیات‌وحش لوندویل و مناطق حفاظت شده، ۷ متخلف را که به صورت غیرمجاز و در فصل شکار ممنوع، قصد داشتند شکار کنند، شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در این عملیات، ۷ قبضه سلاح شکاری مجاز به همراه مقداری مهمات از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا با تأکید بر تداوم گشت‌زنی‌ها در مناطق حفاظت شده شهرستان، گفت: برای جلوگیری از آسیب به چرخه زیست طبیعی و حیات وحش، نظارت و کنترل مناطق حفاظت شده و مراقبت از گونه‌های در خطر انقراض با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.