پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: تعهد استان در انرژی خورشیدی در سال ۱۴۰۵ معادل ۶۸۰ مگاوات تعیین شده است.
.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: استان کرمان با پذیرش تعهد ۶۸۰ مگاواتی انرژی خورشیدی، نخستین استان کشور در این زمینه بوده و تاکنون برای ۶ هزار و ۷۳۸ مگاوات مجوز صادر و برای هزار و ۵۸۵ مگاوات قرارداد ثبت شده است.
علیاصغر ذاکریهرندی افزود:از ابتدای اجرای این طرح تاکنون برای ۶ هزار و ۷۳۸ مگاوات مجوز صادر و برای هزار و ۵۸۵ مگاوات قرارداد به ثبت رسیده واز مجموع قراردادهای ثبتشده، ۵۶۲ مگاوات به شبکه متصل شده و ۱۳۲ مگاوات نیز در انتظار افتتاح است.
وی گفت:با احتساب تعهد ۶۸۰ مگاواتی، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان باید تا پایان سال به هزار مگاوات برسد و برای تحقق این هدف، عملیاتی شدن ۴۳۸ مگاوات دیگر ضروری است.