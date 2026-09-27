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وزیر امور خارجه مالزی با انتقاد از ناکامی سازمان ملل در پایان دادن به بحران غزه، اقدام مؤثر این سازمان را برای پیشگیری از بحرانها و اصلاح سازکار شورای امنیت خواستار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «محمد حسن» در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: این سازمان نباید صرفاً پس از وقوع بحرانها وارد عمل شود، آمار قربانیان را اعلام کند، کمک ارسال کند و مناطق ویرانشده را بازسازی کند و سپس منتظر بحران بعدی بماند.
وی با اشاره به وضعیت غزه تأکید کرد: این منطقه از جمله مکانهایی است که ضرورت تغییر رویکرد سازمان ملل از «واکنش به بحران» به «پیشگیری از بحران» در آن بیش از هر جای دیگری احساس میشود.
وزیر امور خارجه مالزی گفت: این کشور و بسیاری از اعضای سازمان ملل همه تلاشهای خود را برای تحقق عدالت در غزه انجام دادهاند و همواره خواستار برقراری فوری آتشبس، ارسال بدون محدودیت کمکهای بشردوستانه و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بودهاند.
محمد حسن افزود: مالزی همچنین از اقدامات بشردوستانه در فلسطین حمایت کرده و خواستار اعمال اقدامات تنبیهی علیه اسرائیل شده است، اما اراده جمعی مجمع عمومی سازمان ملل بارها تحت تأثیر حق وتو در شورای امنیت قرار گرفته است.
وی در سخنانی صریح گفت: مالزی صریح صحبت خواهد کرد؛ ما از این وضعیت خسته شدهایم.
محمد حسن تأکید کرد: استفاده از حق وتو به ویژه در موارد مرتبط با جنایت علیه بشریت باید از سوی همه اعضای مجمع عمومی مورد پرسش و چالش قرار گیرد، وی همچنین تأکید کرد، اعتماد به سازمان ملل تنها از طریق اقدامات عملی، اجرای قوانین بینالمللی و اطمینان دادن به مردم جهان درباره اهمیت صدای آنان قابل بازسازی است.
وزیر امور خارجه مالزی که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، بر ادامه تلاشهای مالزی برای تقویت نظام چند جانبهگرایی و افزایش توان سازمان ملل برای واکنش مؤثر به درگیریها و بحرانهای انسانی تأکید کرد.