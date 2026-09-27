پخش زنده
امروز: -
مدرسه ۹ کلاسه متوسطه استثنایی شهرستان زهک، با هدف فراهمسازی فضای آموزشی استاندارد برای دانشآموزان توانخواه و در راستای تحقق عدالت آموزشی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار زهک توسعه فضاهای استاندارد را از ضرورتهای کلیدی تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: فراهمسازی فرصتهای برابر برای تمامی دانشآموزان و ایجاد فضاهای متناسب با نیازهای آنان، از راهبردهای اصلی دولت در حوزه تعلیم و تربیت است.
روحالله جهانتیغ با تأکید بر اینکه دانشآموزان توانخواه نیازمند دسترسی به فرصتهای برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان هستند، افزود: ایجاد محیطهای آموزشی استاندارد، علاوه بر تسهیل مسیر یادگیری، زمینه حضور مؤثرتر این دانشآموزان در جامعه و حمایت از خانوادههای آنان را فراهم میکند.
وی با قدردانی از مشارکت خیران مدرسهساز، گفت: مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی، سرمایهگذاری ماندگاری است که آثار ارزشمند آن در آینده فرزندان این سرزمین متبلور خواهد شد.