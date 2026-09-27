عسل ممتاز خراسان شمالی حاصل نسل نوین زنبورها
زنبورداران خراسان شمالی با اصلاح نژاد ملکه کلنیها توانستند با تولید بیش از دو هزار تن عسل، ارزش افزوده این ماده غذایی را بالا ببرند.
کوههای سالوک و شاه جهان با پوشش گیاهی متنوع و طبیعت بکر ، یکی از مناطق مناسب برای استقرار زنبورستانها و تولید عسل باکیفیت در خراسان شمالی به شمار میرود ، زنبورداران این منطقه با بهرهگیری از ظرفیت مراتع و پوشش گیاهی کوهستانی، بخشی از نیاز بازار عسل طبیعی را تأمین میکنند.
در کنار تولید عسل، پرورش ملکههای زنبور عسل نیز در سالهای اخیر مورد توجه زنبورداران استان قرار گرفته است ، ملکههایی که با اصلاح نژاد و انتخاب ژنتیکی پرورش داده میشوند، از ویژگیهای مطلوبتری برای افزایش جمعیت کلنی، مقاومت و عملکرد مناسب برخوردارند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای این ملکهها در میان زنبورداران شده است.
پرورشدهندگان ملکه در خراسان شمالی با استفاده از روشهای علمی و انتخاب کلنیهای برتر، تلاش میکنند ملکههایی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه تولید و به سایر زنبورداران عرضه کنند.
خراسان شمالی ظرفیت قابل توجهی در حوزه زنبورداری و تولید فرآوردههای زنبور عسل دارد؛ ظرفیتی که میتواند علاوه بر رونق تولید ، زمینه توسعه بازار و اشتغال در این بخش را نیز فراهم کند.
پیش بینی می شود امسال زنبورداران خراسان شمالی بیش از ۲ هزار تن عسل تولید و ۱۳۰ هزار فروند ملکه پرورش بدن ، ملکههایی که از سراسر کشور هم خواستار خرید آنها هستند.