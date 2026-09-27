مردم استان همدان در دویست و دهمین شب از اجتماع خود، حفظ وحدت در محور مقاومت و همچنین ایستادگی همه جانبه در مقابل دشمن را رمز پیروزی در مقابل دشمنان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم‌های لبنان، حزب‌الله و یمن و تصاویر سید حسن نصرالله، یاد و خاطره دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان را گرامی داشتند.

حاضران، سید حسن نصرالله را از چهره‌های اثرگذار جریان مقاومت در منطقه دانستند و تداوم راه و مکتب او را از مهم‌ترین پیام‌های این اجتماع عنوان کردند.

آنان همچنین با اشاره به تحولات فلسطین، حمایت از مردم این کشور و مسئله فلسطین را از محور‌های اصلی جریان مقاومت دانستند و تأکید کردند که این مسئله همچنان مورد توجه افکار عمومی در منطقه و جهان است.

«وحدت ساحات» و هماهنگی میان گروه‌های مقاومت در جبهه‌های مختلف منطقه نیز از دیگر موضوعاتی بود که در گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان درباره آن مطرح شد.

مردم حاضر در این اجتماع همچنین درباره واکنش‌های جهانی به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و تحولات اخیر منطقه دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

در این اجتماع، نام و یاد سید حسن نصرالله بار دیگر در میان مردم گرامی داشته شد و شرکت‌کنندگان بر تداوم حمایت از مقاومت و مسئله فلسطین تأکید کردند.