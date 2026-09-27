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اجتماعات ایستادگی در دیار علویان مازندران به ایستگاه ۲۱۰ رسید؛ مردم بر تداوم راه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اجتماعات مردمی در دیار علویان مازندران به ایستگاه ۲۱۰ رسید و مردم ولایتمدار این خطه، بار دیگر با حضور پرشور خود در میادین، بر تداوم راه مقاومت و حمایت از جبهه حق تأکید کردند.
مردم مازندران در این اجتماع، با اشاره به پیوند ناگسستنی میان مقاومت ایران و جبهه مقاومت منطقه، گفتند: «حزبالله لبنان، مقاومتش هم مسیر مقاومت ایران است. ما همه جزو گروه مقاومتیم؛ چه لبنان، چه ایران، چه یمن.»
مردم دیار علویان با تأکید بر عزم راسخ خود برای حمایت از ملت فلسطین و مقاومت اسلامی، گفتند: «ما تا نفس داریم و جان داریم، برای فلسطین و ایران قدم برمیداریم.»
یکی دیگر از حاضران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: «دلیل انزجار از رژیم صهیونیستی، رژیم کودککشی است که با صفت وحشیانه خودشان کاری کردند که غیر از مسلمانان، در جهان علیه رژیم صهیونیستی بیدار شدند.»
این حضور مردمی و اتحاد ملتهای منطقه، نشاندهنده بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. مردم ایران، با حضور در میادین، پیام روشنی به جهانیان مخابره میکنند: مقاومت، تنها راه مقابله با ظلم و استکبار است و ملتهای آزاده، در این مسیر تا پای جان ایستادهاند.