به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در دیدار جمعی از مطالبه‌گران عفاف و حجاب گفت: فرهنگ، منظومه‌ای از مسائل اجتماعی، ورزشی، مناسبت‌ها، آداب و سنن ایرانی است که باید مورد توجه و صیانت قرار گیرد.

وی افزود: پیگیری مسائل فرهنگی جامعه و هنجار‌های فرهنگی از سوی مردم و فعالان اجتماعی، نوعی کنشگری مؤثر برای اصلاح بسیاری از مسائل و دغدغه‌های جامعه است و از این دغدغه‌مندی قدردانی می‌کنیم.

استاندار خراسان شمالی گفت: برای دغدغه‌های فرهنگی ارج و قرب قائلم و همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های من، مسائل فرهنگی بوده؛ چراکه فرهنگ تنها به یک موضوع محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی، ورزشی، مناسبت‌ها، آداب و سنن ایرانی را دربرمی‌گیرد که باید از آنها صیانت شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی ایران گفت: در تاریخ کهن ایران و حتی در میان اقوام ایرانی، نمونه‌های فراوانی از توجه به پوشش و هنجار‌های فرهنگی وجود داشته و این پیشینه فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

نوری با تأکید بر پیوند مردم با ایران اسلامی، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: همه ما جانمان با ایران اسلامی، انقلاب و نظام گره خورده است و نعمت ولایت فقیه جایگاه مهمی در حفظ مسیر انقلاب و نظام اسلامی دارد.

وی ادامه داد: حکمرانی دارای چارچوب‌هایی است و حضرت امام خمینی (ره) از نخستین شخصیت‌هایی بودند که موضوع احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند و این موضوع از نقاط تمایز نگاه ایشان به حکمرانی بود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه صیانت از نظام و انقلاب یک اصل است، گفت: در موضوعاتی که ساحت انقلاب را تهدید می‌کند باید مسئولانه و در چارچوب قانون اقدام و از ارزش‌های نظام صیانت کنیم.

نوری افزود: اگر برداشت واحدی از شرایط کشور داشته باشیم، می‌توانیم بسیاری از موضوعات و مسائل را حل کنیم؛ امروز کشور در شرایط یک جنگ ترکیبی قرار دارد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و نظامی دارد و در کنار این موارد، با جنگ روایت‌ها نیز مواجه هستیم.

وی با اشاره به نقش رسانه و روایت‌سازی در شرایط کنونی اظهار داشت: در چنین شرایطی باید نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی هوشیار باشیم و با همدلی، گفت‌و‌گو و درک مشترک از شرایط کشور، برای حل مسائل و کاهش دغدغه‌های جامعه تلاش کنیم.