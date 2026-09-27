همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی، شبکه نمایش فیلم سینمایی «حریق» را روی آنتن می‌برد و شبکه سه نیز با پایان مراحل دوبلاژ، فیلم «در محاصره امواج» را آماده پخش کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «حریق» محصول ۲۰۲۲ چین به کارگردانی اکساید پانگ، دوشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم که داستان عملیات دشوار مهار یک آتش‌سوزی مهیب پس از زلزله در یک پارک صنعتی را روایت می‌کند، با بازی کیانیوان وانگ و لیا تانگ همراه است.

بازپخش این اثر سه‌شنبه ۷ مهر ماه در دو نوبت ساعت ۵ و ۱۳ خواهد بود.

همچنین واحد دوبلاژ اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، فیلم درام و مهیج «در محاصره امواج» محصول ۲۰۲۵ آمریکا را با مدیریت دوبلاژ شراره حضرتی آماده پخش برای شبکه سه سیما کرده است.

در این فیلم که روایتگر تلاش سخت یک ورزشکار برای بقا پس از غرق‌شدن کشتی صیادی است، ۱۵ گوینده از جمله فاطمه برزویی، کریم بیانی، علی بیگ‌محمدی و بهمن هاشمی به صداپیشگی پرداخته‌اند.

این اثر با تأکید بر مفاهیمی، چون امید و اراده در شرایط بحرانی، پس از طی مراحل فنی آماده‌سازی، در جدول پخش شبکه سه قرار گرفته است.