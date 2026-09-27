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نایبرئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: با پیگیری های این کمیسیون، بخشنامه افزایش پلکانی تعهدات ارزی متوقف شد و در کنار آن، با رفع توقیف انبارها و گشایش گرههای مرزی، چراغ صادرات غیرنفتی کشور همچنان روشن مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق ایران، صدرالدین نیاورانی با تشریح دستاوردهای اخیر این کمیسیون در ۶ ماهه نخست سال جاری اعلام کرد که با وجود تلاطمهای منطقهای و شرایط جنگی، اولویت اصلی بخش خصوصی، حمایت از واحدهای تولیدی و هموارسازی مسیر صادرات بوده است.
توقف بخشنامه تعهدات ارزی؛ مانعزدایی در اوج بحران
وی با اشاره به خبر مهم لغو بخشنامهای برای صادرکنندگان که قصد داشت درصد تعهد ارزی را بهصورت پلکانی از ۶۰ درصد به ۷۰، ۸۰ و در نهایت ۹۰ درصد افزایش دهد گفت: با رایزنیهای گسترده با سازمان توسعه تجارت و برگزاری جلسات کارشناسی، موفق شدیم این بخشنامه را که میتوانست صادرکنندگان را با مشکلات جدی در تعزیرات مواجه کند، بهطور کامل متوقف کنیم . امروز مفتخریم اعلام کنیم که نرخ بازگشت ارز صادراتی همچون گذشته روی همان سقف ۶۰ درصد باقی مانده است.
او افزود: علاوه بر این، در پی تعاملات صورتگرفته، توانستیم دو مرحله تمدیدِ زمانِ بازپرداختِ تعهدات ارزی را نیز برای صادرکنندگان اخذ کنیم که این امر به نقدینگی و مدیریت بهتر واحدهای تولیدی کمک شایانی کرده است.
گشایش در مرزها؛ نجات بیش از ۴۰۰ کانتینر صادراتی
نیاورانی در ادامه با توجه به ارائه گزارش فعالیتهای این کمیسیون ، موضوع رفع مشکلات مرزی را به عنوان یکی دیگر از موفقیتهای بخش خصوصی بیان کرد و و با اشاره به توقف کانتینرهای یخچالی در مرز بازرگان گفت: با هماهنگی فوری که میان اتاق بازرگانی، استانداری آذربایجان غربی و گمرک صورت گرفت، موفق به ترخیص بیش از ۴۰۰ کانتینر یخچالی شدیم که صادرات آنها به کشورهای هدف از جمله امارات به دلیل مشکلات لجستیکی متوقف شده بود.
پایان بلاتکلیفی صادرکنندگان در تعزیرات
نایبرئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران درباره اقدامات امیدبخش دیگر این کمیسیون هم گفت : یکی از اقدامات موثر پیگیری وضعیت صادرکنندگانی بود که به دلیل سوءتفاهمها یا مشکلات اداری، انبارهایشان توسط دستگاههای نظارتی توقیف شده بود. وی افزود: با برگزاری جلسات مشترک میان اعضای کمیسیون، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی، موفق شدیم رفع توقیف از اموال و انبارهای همکارانی را بگیریم که در قبال صادرات خود، کالا وارد کرده بودند.
نایبرئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: این اقدامات نشاندهنده عزم جدی اتاق بازرگانی ایران برای عبور از موانع محیط کسبوکار در شرایط جنگی است؛ مسیری که با همکاری دولت و بخش خصوصی، نویدبخش تداوم حرکت چرخهای صادراتی کشور در نیمه دوم سال خواهد بود.