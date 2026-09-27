خیران نیک اندیش مریم شکیبا و مجتبی محمودی به مناسبت تولد سه سالگی دخترشان زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیر عمد را فراهم کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با اهدای ۸۵۰ میلیون ریال از طرف خیر نیک‌اندیش مریم شکیبا مادر پناه و مجتبی محمودی پدر پناه، زمینه آزادی دو زندانی محکوم مالی و بازگشت آنها به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کرد.

این اقدام با پیگیری و همراهی مددکار زندان و در راستای شناسایی ظرفیت‌های خیرخواهانه و جلب مشارکت خیران انجام شد و در نهایت، زمینه آزادی این دو زندانی فراهم آمد.



مریم شکیبا مادر پناه گفت: با لطف خداوند، همراهی همسرم و همکاری عزیزان در بازداشتگاه خاتم، این اتفاق زیبا رقم خورد و دو نفر فرصت پیدا کردند دوباره به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.



وی ادامه داد: شاید برای یک کودک سه‌ساله، تولد یعنی شمع، کیک و هدیه، اما ما خواستیم دخترم پناه یاد بگیرد که زیباترین هدیه‌ شاد کردن دل دیگری است.





