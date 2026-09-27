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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دستورالعمل اجرایی ساماندهی سهام عدالت طی هفتههای آینده در دولت نهایی میشود و در این طرح، به حفظ حقوق و سهم ذینفعان توجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنیزاده در جلسه هم اندیشی با صاحب نظران اقتصادی در خصوص سهام عدالت اظهار داشت: ما از مدتها قبل در شورایعالی بورس یک دستورالعمل اجرایی برای تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت صاحبان سهام اعم از "شرکتهای سرمایهپذیر" و "شرکتهای سرمایهگذاری استانی" تهیه کرده بودیم، اما از آنجا که تعداد ذینفعان این موضوع، بسیار گسترده است، از همان موقع تا همین امروز، درگیر تعامل با ذینفعان هستیم تا بتوانیم به وفاقی برای یک دستورالعمل اجرایی نهایی برسیم.
وزیر اقتصاد افزود: در دستورالعمل تدوین شده توسط دولت، تلاش بر این شده است تا حقوق تمام ذینفعان اعم از سهامداران مستقیم و غیر مستقیم حفظ شود.
مدنیزاده گفت: موضوع دستورالعمل نهایی ساماندهی سهام عدالت، ظرف هفتههای آتی در دولت به اتمام میرسد، اما خواسته مجلس شورای اسلامی این است که طرح جامعی از سوی نمایندگان برای ساماندهی این موضوع تهیه شود.
وی بیان داشت: در این خصوص در حال تعامل و رایزنی با مجلس شورای اسلامی هستیم تا هر چه سریع تر، موضوع به سرانجام برسد.