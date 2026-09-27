روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش از ۲۸ شهریور تا ۳ مهر، با انجام ۱۵۱ پرواز، ۱۷ هزار و ۹۴۴ مسافر را جابه‌جا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار، ۷۶ پرواز ورودی و ۷۵ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش در این مدت ثبت شده است.

۸ هزار و ۵۳۰ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش شدند و ۹ هزار و ۴۱۴ مسافر نیز کیش را به مقصد شهر‌های کشور ترک کردند و در مجموع ۱۷ هزار و ۹۴۴ مسافر در مسیر هوایی کیش جابه‌جا شدند.

شرکت هواپیمایی کیش با انجام ۲۶ پرواز ورودی و ۲۵ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.

شرکت‌های ایران ایرتور، زاگرس، کارون، سپهران، هلیکوپتری پاسکو، فلای‌پرشیا، پارس، اطلس، آوا، فلای‌کیش و مهر نیز با انجام پرواز‌های ورودی و خروجی، در جابه‌جایی مسافران به مقصد و یا از مبدأ کیش مشارکت داشتند.