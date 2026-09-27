به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این دوره از رقابت‌ها، ۳۰ تیم از شهرستان‌های مختلف استان در قالب بخش‌های خانوادگی، برادران و خواهران و در گروه‌های پنج تا هشت نفره حضور دارند و طی دو روز در بخش‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رویداد میدان‌یار مجموعه‌ای از رقابت‌های مهارتی، فرهنگی و گروهی را شامل می‌شود که محور‌هایی همچون رزم انفرادی، خودامدادی و دگرامدادی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و بخش روایت میدان را در بر می‌گیرد.

ایوب مقیمی فرماندار گچساران در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان گچساران، این رویداد را فرصتی برای تقویت روحیه همدلی، همکاری و نمایش توانمندی جوانان استان دانست و ابراز امیدواری کرد تیم‌های برتر بتوانند در مرحله ملی نیز افتخارآفرینی کنند.

گفتنی است تیم‌های برتر این مرحله، جواز حضور در مرحله کشوری را کسب می‌کنند.