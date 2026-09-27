دانشگاه بیرجند در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های سبز و پایدار UI GreenMetric ۲۰۲۶، با صعود ۱۰ پله‌ای نسبت به سال گذشته، از رتبه ۱۹ در میان دانشگاه های کشور در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۹ در سال ۲۰۲۶ دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند گفت: دانشگاه بیرجند در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های سبز و پایدار UI GreenMetric ۲۰۲۶، با صعود ۱۰ پله‌ای نسبت به سال گذشته، در میان ۴۷ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی، از رتبه ۱۹ در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۹ در سال ۲۰۲۶ دست یافته است.

ثاقب‌جو این ارتقا را نشان‌دهنده روند رو به رشد دانشگاه در حوزه توسعه پایدار دانست و افزود: این دستاورد، بیانگر تلاش مستمر مجموعه دانشگاه برای بهبود شاخص‌های مرتبط با مدیریت سبز، بهره‌برداری بهینه از منابع و ارتقای عملکرد زیست‌محیطی است.

وی با اشاره به بهبود جایگاه دانشگاه بیرجند در سطح بین‌المللی و آسیایی گفت: رتبه جهانی دانشگاه نیز از ۸۸۸ در سال ۲۰۲۵ به ۸۵۴ در سال ۲۰۲۶ ارتقا یافته است؛ همچنین دانشگاه بیرجند در میان دانشگاه‌های آسیایی با ۲۵ پله صعود، از رتبه ۵۲۶ به جایگاه ۵۰۱ رسیده است.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند در خصوص اهمیت این نظام رتبه‌بندی گفت: UI GreenMetric یکی از نظام‌های بین‌المللی ارزیابی دانشگاه‌ها در حوزه توسعه پایدار، مدیریت سبز و عملکرد زیست‌محیطی است که عملکرد دانشگاه‌ها را بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط با پایداری ارزیابی می‌کند.

ثاقب‌جو افزود: زیرساخت و فضای سبز، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، مدیریت آب، حمل‌ونقل، آموزش و پژوهش و همچنین حکمرانی و دیجیتال‌سازی، از جمله محور‌های مورد توجه در این رتبه‌بندی به شمار می‌روند.