مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از آغاز طرح اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی داخلی شهر رامهرمز خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان، با اعتباری بالغ بر یکهزارو۵۰۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی اظهار کرد: طرح اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی داخلی شهر رامهرمز به طول ۴۰ کیلومتر، با هدف بهسازی زیرساخت‌های موجود و افزایش پایداری شبکه توزیع آب در این شهر اجرا خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است و عملیات اجرایی آن در چارچوب برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب خوزستان برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و ارتقای سطح خدمات به شهروندان دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: اصلاح بخش‌های فرسوده شبکه و نوسازی خطوط آبرسانی، ضمن بهبود وضعیت شبکه توزیع، به کاهش مشکلات ناشی از فرسودگی خطوط و افزایش پایداری شبکه در تامین و توزیع آب شرب کمک خواهد کرد.

حاتمی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: اجرای عملیات اصلاح و نوسازی شبکه ممکن است در برخی نقاط شهر، موجب ایجاد محدودیت‌های موقت برای شهروندان شود که از این بابت از مردم رامهرمز پوزش می‌خواهیم و از صبوری و همراهی آنان در طول اجرای پروژه قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: تلاش خواهد شد عملیات اجرایی با مدیریت مناسب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا ضمن پیشبرد پروژه، میزان مزاحمت و محدودیت برای شهروندان به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان همچنین از همراهی و پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم دارد.