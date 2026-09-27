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چهل و ششمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ در سمرقند ازبکستان با حضور تیمهای مردان و بانوان ایران ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دور دهم مسابقات به این شرح است:
* مردان:
ایران ۲.۵ - ۱.۵ لتونی
- در تیم ایران استاد بزرگ محمدامین طباطبایی، استاد بین المللی رضا مهدوی به پیروزی رسیدند، استاد بین المللی آرش داغلی مغلوب شد و استاد بزرگ مهدی غلامی به تساوی رسید. استاد بزرگ بردیا دانشور در این مسابقه استراحت کرد.
- تیم ایران پیش از این ۴ - ۰ تیم موزامبیک و مولداوی، ۳ - ۱ تیم لیتوانی و ۳.۵ - ۰.۵ تیم بولیوی , ۲.۵ - ۱.۵ تیم اسلواکی را برد و با بلژیک و ویتنام ۲ - ۲ مساوی کرد و ۱.۵ - ۲.۵ مغلوب مغولستان و فرانسه شد.
* برنامه - دور یازدهم - امروز:
ایران - لهستان
- در جدول مردان تیم ازبکستان با ۱۸ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای هند با ۱۷ و آلمان با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ایران با ۱۴ امتیاز به رده شانزدهم جهش کرد.
* زنان:
ایران ۲ - ۲ اوکراین
- در تیم بانوان ایران استاد بزرگ مبینا علینسب برنده شد، استاد بین المللی ملیکا محمدی و پروا بهزاد نظیف به تساوی رسید و استاد بین المللی آنوشا مهدیان مغلوب شد. استاد بین المللی میترا اصغرزاده استراحت کرد.
- تیم بانوان ایران پیش از این ۴ - ۰ قبرس، مولداوی و دانمارک، ۳.۵ - ۰.۵ ایرلند و ۳ - ۱ تیمهای فرانسه و سریلانکا را برد و ۰.۵ - ۳.۵ مغلوب صربستان، ۱.۵ - ۲.۵ مغلوب لهستان و ۱ - ۳ مغلوب مغولستان شد.
* برنامه - دور یازدهم - امروز:
ایران - جمهوری آذربایجان
- در جدول بانوان تیم چین با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و تیمهای قزاقستان با ۱۷ و هند با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ایران با ۱۳ امتیاز در رده بیست و دوم ماند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ در بخش مردان تیمهای هند، آمریکا، ازبکستان و چین اول تا چهارم شدند و تیم ایران با ۱۴ امتیاز بیست و ششم شد. در بخش زنان نیز تیمهای هند، قزاقستان، آمریکا و اسپانیا در ردههای اول تا چهارم قرار گرفتند و تیم بانوان ایران با ۱۳ امتیاز در رده ۳۷ قرار گرفت.
- در تاریخ المپیاد شطرنج که از سال ۱۹۲۴ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۲۵ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و آمریکا با ۶ قهرمانی و ۸ نایب قهرمانی و ۹ سومی در رده دوم و مجارستان با ۵ قهرمانی ۸ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده سوم قرار دارند. تیم ارمنستان ۳ بار، اوکراین و چین ۲ بار و تیمهای صربستان (با احتساب نتایج یوگسلاوی سابق)، آلمان (با احتساب نتایج آلمان شرقی و غربی سابق)، هند و لهستان یک بار قهرمان شدهاند.
در بخش زنان روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۵ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و چین با ۶ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و گرجستان با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده سوم قرار دارند.
- دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۸ در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد.