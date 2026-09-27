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رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: تمام فعالان عرصه تعلیم و تربیت کودک حتی سازمانهای دولتی برای ایجاد و هرگونه فعالیت مراکز پیشدبستانی و کودکستان باید مجوز خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کنند؛ در غیر اینصورت فعالیت آنها غیرمجاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخالاسلام در برنامه تلویزیونی «پرسشگر» یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ویژه رهبر شهید رضواناللهعلیه و دانشآموزان شهید میناب را گرامی داشت و گفت: ما به عنوان متولیان عرصه تعلیم و تربیت کودک منتظر حضور پررنگ نوآموزان در مراکز پیشدبستانی و کودکستانها هستیم.
وی با بیان اینکه از مهمترین اهداف دشمن ضربه به نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بود، افزود: دشمن تلاش بسیاری برای ایجاد اختلال در فرایند آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت انجام داد. با این حال، با کمک همه فعالان زیستبوم و البته اتکا به فرهنگ غنی و درک بالای مردم، نهفقط این هدف دشمن محقق نشد که نرخ پوشش در شرایط بحرانی جنگ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت و به عدد ۷۳ درصد رسید.
شیخالاسلام با اشاره به ضرورت مواجهه قانونی با مراکز غیرمجاز، ادامه داد: تمام فعالان عرصه تعلیم و تربیت کودک حتی سازمانهای دولتی و حاکمیتی برای ایجاد و هرگونه فعالیت مراکز پیشدبستانی و کودکستان باید مجوز خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کنند؛ در غیر اینصورت فعالیت آنها غیرمجاز است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: تمام مراکز غیرمجاز سراسر کشور شناسایی شدند و در سال جاری مواجهه قانونی با آنها با سرعت و شدت بیشتری صورت میگیرد؛ البته این امر نیازمند تعامل و همکاری همه مسئولان به خصوص استانداران است.
شیخالاسلام اضافه کرد: خوشبختانه با توجه به گسترش ساختار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به سطح مناطق و نواحی، ساماندهی مراکز با سرعت و کیفیت بالاتری نسبت به سالهای گذشته صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه مردم مهمترین عامل در ساماندهی دوره پیشدبستانی هستند، یادآور شد: آگاهی مردم از آسیبهای ثبتنام کودک در مراکز غیرمجاز و قرار گرفتن کودک در معرض محتوا و خوراک فکری و ذهنی غیراستاندارد در یک محیطی که هیچ نظارتی بر آموزشهای آن وجود ندارد، امر بسیار مهمی است که رسانه به ویژه صدا و سیما نقش مهمی در آن دارد.
وی افزود: اگر مردم فرزند خود را در مراکز غیرمجاز ثبتنام نکنند، بسیاری از مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد؛ البته سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز در پی آن است که با اعتباری شدن مدارک مراکز دارای مجوز رسمی از این سازمان، استفاده از ظرفیت سامانه سیدا را به عنوان ابزار پرقدرتی برای ساماندهی این دوره به کار بگیرد. به بیان ساده، مدارک مراکز غیرمجاز از نظر قانون غیر معتبر است.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزایش نرخ پوشش دوره پیشدبستانی را یکی از مهمترین اهداف و تکالیف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف، جلسات متعددی با کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از نشستهای علمی و تخصصی و البته با ارائه مطالعات تطبیقی بیش از ۴۵ کشور جهانف اجباری شدن دوره پیشدبستانی ۲ در یک فرآیند ۵ ساله، به تصویب این کمیسیون رسید.
وی گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک موفق شد از کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی مصوبهای را برای تغییر ماهیت دوره پیشدبستانی از غیردولتی به دولتی_غیردولتی بگیرد تا این دوره نیز مانند تمام دورههای آموزشی دیگر بتواند از ظرفیتهای دولتی استفاده کند. مضاف بر آن، این کمیسیون تصویب کرد که بازه سنی بدو تولد تا پایان ۶ سال به عنوان یک دوره آموزشی مستقل در نظر گرفته شود.
شیخالاسلام یادآور شد: امید است در اولین جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی این سه مصوبه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا به عنوان یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد و زمینه را برای گسترش عدالت آموزشی به عنوان یکی از مصادیق عدالت اجتماعی به خصوص در مناطق محروم روستایی و دوزبانه فراهم کند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تاکید بر اینکه رسمی شدن دوره پیشدبستانی یک نیاز واقعی برای کشور است، تصریح کرد: این امر ضمن آن که زمینه را برای گذراندن این دوره برای همه کودکان این سرزمین فراهم میکند، امکان مداخله بهنگام را نیز ایجاد خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند از بروز بسیاری آسیبها جلوگیری کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: با رویکرد دولت فعلی و توجه ویژه شخص رئیس جمهور به امر آموزش و پرورش، تغییر ماهیت از غیردولتی به دولتی_غیردولتی گرچه هزینههایی دارد، اما انجامشدنی است. ضمن اینکه میتوان به خوبی از ظرفیت خیرین نیز برای توسعه کمی و کیفی این دوره بهره برد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مجموعه نظام تعلیم و تربیت کودک برای همۀ سناریوهای ممکن آمادگی خود را حفظ کرده است، خاطرنشان کرد: مهمترین اولویت نظام آموزش و پرورش کشور، حفظ سلامت نوآموزان و دانشآموزان است. در سال گذشته نیز به محض آغاز جنگ کانال ملی کودکانه توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک راهاندازی شد تا آموزشهای استاندارد با بالاترین کیفیت در بستر فضای مجازی به مخاطبان ارائه شود و فرآیند تربیتی و یادگیری به مسیر خود ادامه دهد.