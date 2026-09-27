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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: توسعه استفاده از سوختهای جایگزین بنزین و تسهیل ورود خودروهای برقی اصلیترین ابزار غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی باتاکید بر اجرای برنامه هفتم در حوزه انرژی به برگزاری نشست تخصصی این کمیسیون با حضور معاون وزیر اقتصاد، معاون سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، نمایندگان مرکز پژوهشها و فراجا،اشاره کرد و گفت:این جلسه به منظور بررسی اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، بهویژه مدیریت و بهینهسازی مصرف سوخت و بنزین تشکیل شد.
تنوعبخشی به سبد سوخت؛ تکلیفی قانونی برای دولت
نماینده مردم خرمآباد درمجلس با تأکید بر اینکه طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان برنامه نسبت به بهینهسازی مصرف انرژی و تنوعبخشی به سبد سوخت اقدام کند، افزود: در این جلسه سه محور کلیدی شامل توسعه جایگاههای CNG و LPG و ایستگاههای شارژ برقی خودروها، انتقال فرآیند سوختگیری از کارت سوخت به کارت بانکی و صدور قبض الکترونیک برای هر شخص در جایگاههای سوخت مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.
آخرین وضعیت مصرف CNG و ظرفیتهای مغفول
وی با اشاره به آمارها در حوزه CNG اظهار داشت: ما ظرفیتی بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ میلیون متر مکعب در روز داریم و حدود چهار میلیون خودروی دوگانهسوز در کشور وجود دارد، اما متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی به زیرساختها، مصرف فعلی به ۱۷ میلیون متر مکعب رسیده است، در حالی که ۱۷ میلیون متر مکعب ظرفیت مازاد و بلااستفاده در جایگاهها داریم.
سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته و با تغییرات قیمتی، مصرف CNG از ۱۵ میلیون متر مکعب به ۱۷ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وی افزود: ما در ایجاد زیرساخت برای توسعه CNG موفق بودیم، اما به دلیل اختلاف ناچیز قیمت بنزین با CNG، گرایش مردم به سوخت بنزین افزایش یافته بود . اکنون با مشوقهایی نظیر رایگان کردن CNG و رایگان کردن دوگانهسوز کردن خودروها، همچنین قیمت سوم بنزین (۱۰ هزار تومان)،خودروهای دوگانهسوز دوباره به سمت استفاده از CNG سوق پیدا کردهاند که نشاندهنده موفقیت رویکرد فعلی است.
سپهوند در خصوص استفاده از LPG گفت: این سوخت به دلیل ارزانتر بودن نسبت به بنزین و ویژگی پاک بودن، میتواند مورد استقبال مردم قرار گیرد و مشکلات CNG را نیز ندارد. در حال حاضر ایجاد ۸ جایگاه LPG در کلانشهرها از جمله تهران و اصفهان در دستور کار قرار گرفته است تا به تدریج توسعه یابد؛ البته باید پذیرفت که در این حوزه زیرساخت لازم ایجاد نشده و نیازمند سرمایهگذاری بسیار بیشتری هستیم.
وی در حوزه خودروهای برقی نیز تصریح کرد: دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی را به زیر ۱۰ درصد (از ۴ تا ۱۰ درصد بسته به حجم موتور) کاهش داده است. در این مسیر ۲۳۲ جایگاه شارژ برقی مصوب شده و در مرحله اجرا قرار دارد. همچنین مقرر شده است جایگاههای بنزین موظف به ایجاد حداقل یک ایستگاه شارژ برق خودرو باشند تا این زیرساخت به تدریج تکمیل شود.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی؛ ۵ استان در مرحله پایلوت
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه انتقال سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیشرفت خوبی داشته است، افزود: طبق برنامهریزی صورت گرفته، این طرح تا پایان مهرماه در ۵ استان به صورت آزمایشی اجرا میشود. سوئیچ سهمیه سوخت نیز در وزارت اقتصاد تعریف شده است و پس از اجرای موفقیتآمیز در این پنج استان، طبق زمانبندی برنامه هفتم تا پایان سال در کل کشور گسترش خواهد یافت.
تمهیدات مدیریت مصرف در زمستان پیشرو
نماینده مردم خرمآباد درمجلس شورای اسلامی در پایان به موضوع مدیریت انرژی در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در جلسات متعدد کمیسیون انرژی با حضور وزرای نفت و نیرو و مسئولان مربوطه، با توجه به ناترازی حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعبی گاز که به دلیل حملات دشمن ایجاد شده است، تمهیدات ویژهای اتخاذ شد.
وی تأکید کرد: استانهای شمالی که در انتهای خطوط انتقال قرار دارند و با کاهش فشار مواجه میشونددر اولویت هستند. برنامههای مدیریت مصرف از جمله جایگزینی سوخت مایع (نفتگاز و نفتکوره) در نیروگاهها به جای گاز، مدیریت مصرف در گلخانهها در بخش کشاورزی همچنین در صنعت در دستور کار است تا بتوانیم این چهار ماه فصل سرد را مدیریت کرده و با ناترازی در حوزه گاز و برق مواجه نشویم.