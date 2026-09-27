بازار مصالح ساختمانی امروز (۵ مهر ۱۴۰۵) با نوسان محدود در قیمت میلگرد و تیرآهن و ثبات نرخ سیمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار میلگرد، امروز برخی محصولات با افزایش قیمت و تعدادی نیز با کاهش جزئی نرخ معامله شدند به طوری که، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۹۰۰ تومان افزایش، ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت گذاری شد و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با رشد ۵۰۰ تومانی به ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.

همچنین؛ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با ۳۰۰ تومان کاهش، ۸۸ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز با هزار تومان افزایش، ۹۱ هزار و ۳۶۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با افزایش ۵۰۰ تومانی، ۹۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفر بناب با رشد ۷۰۰ تومانی، ۸۸ هزار و ۸۲۰ تومان به فروش می‌رسد.

براساس این گزارش؛ میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۴ هزار تومان افزایش، ۹۵ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۹۰ هزار و ۶۴۰ تومان، میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه‌داش ۹۰ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۴ قائم‌رازی نیز ۸۴ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شوند.

امروز در بازار تیرآهن، نوسان قیمت‌ها محدود بود به طوری که تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان افت، به ۱۰۷ هزار و ۳۱۰ تومان رسید.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین، تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با نرخ ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شوند.

در بازار سیمان عمده نیز قیمت‌ها بدون تغییر و هچنان در محدوده ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان قرار دارد.

امروز؛ سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین؛ سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۵۳ هزار تومان و هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.