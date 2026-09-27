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آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی افزود: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ادامه دارد و از روز سه شنبه افزایش بادهای جنوب شرقی برروی مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا میشود.
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به لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد و نیمه دوم هفته جاری با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه داریم.