به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام رضایی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و نظارت حوزه علمیه کشور، در این کارگاه آموزشی با بیان تجربه‌هایی از توجه نسبت به کار بردن دستورالعمل‌های اسلامی در زندگی گفت: رویکرد اسلامی تعامل، بررسی و پذیرفتن آنچه درست هست، است.



رئیس بهزیستی میبد گفت: در این کارگاه بیش از ۵۰ نفر از مشاوران و روانشناسان استان حضور داشتند و مباحث مرتبط با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و اسلامی در فرآیند مشاوره و حل مسائل و مشکلات خانواده مورد بررسی قرار گرفت.



جوادیان با اشاره به ضرورت توجه همزمان به دانش تخصصی روانشناسی و آموزه‌های دینی افزود: با توجه به اینکه مشاوران با اقشار مختلف جامعه و مسائل گوناگون خانواده‌ها در ارتباط هستند، تلاش شده است در کنار آموزش‌های علمی و تخصصی روانشناسی، ظرفیت آموزه‌های دینی و اسلامی نیز برای کمک به حل مسائل خانواده مورد استفاده قرار گیرد و رویکرد اسلامی در حوزه مشاوره تقویت شود.



وی گفت: این دوره با اطلاع‌رسانی به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با حوزه مشاوره و روانشناسی از جمله آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، مراکز تابعه بهزیستی و کانون خادمیاران استان برگزار شده و مشاوران و روانشناسان علاقه‌مند از طریق این فراخوان در کارگاه حضور یافته‌اند.



جوادیان با بیان اینکه آموزش رویکرد‌های معنوی در مشاوره در قالب دوره‌های تخصصی ادامه خواهد داشت افزود: با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان، برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات بعدی و افزایش پوشش این دوره‌ها در دستور کار قرار گرفته است.