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هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و روسیه از دوم تا چهاردهم مهر با ۱۳ عنوان برنامه فرهنگی، هنری، علمی و تخصصی در شهرهای مسکو، سنپترزبورگ، کازان و آستراخان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با هدف معرفی تصویری جامع از ایران تاریخی، فرهنگی و معاصر برنامهریزی شده است. معرفی میراث تمدنی و فرهنگی ایران، در کنار نمایش ظرفیتهای امروز کشور در حوزههای هنر، دانش، فناوری و تولیدات فرهنگی، از محورهای این هفته خواهد بود.
اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار تاریخی بالشوی مسکو، برگزاری هفته فیلم و پویانمایی، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان، نشستهای علمی و دانشگاهی و نمایشگاه فرهنگی و هنری از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
صنایع خلاق نیز از بخشهای مورد توجه این رویداد است و حوزههایی مانند سینما و پویانمایی، اسباببازی، بازیهای رایانهای و مد و لباس را دربرمیگیرد. در کنار معرفی محصولات، نشستهای تخصصی و مذاکرات تجاری میان فعالان ایرانی و روسی برگزار میشود تا زمینه همکاری مشترک و عرضه محصولات و خدمات خلاق ایرانی در بازار روسیه فراهم شود.
برنامهریزی برای پیگیری ارتباطات شکلگرفته میان هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی و حرفهای دو کشور پس از پایان هفته فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که میتواند به اجرای پروژههای مشترک و تداوم همکاریهای فرهنگی ایران و روسیه کمک کند.