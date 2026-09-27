به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با هدف معرفی تصویری جامع از ایران تاریخی، فرهنگی و معاصر برنامه‌ریزی شده است. معرفی میراث تمدنی و فرهنگی ایران، در کنار نمایش ظرفیت‌های امروز کشور در حوزه‌های هنر، دانش، فناوری و تولیدات فرهنگی، از محورهای این هفته خواهد بود.



اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار تاریخی بالشوی مسکو، برگزاری هفته فیلم و پویانمایی، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، نشست‌های علمی و دانشگاهی و نمایشگاه فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.



صنایع خلاق نیز از بخش‌های مورد توجه این رویداد است و حوزه‌هایی مانند سینما و پویانمایی، اسباب‌بازی، بازی‌های رایانه‌ای و مد و لباس را دربرمی‌گیرد. در کنار معرفی محصولات، نشست‌های تخصصی و مذاکرات تجاری میان فعالان ایرانی و روسی برگزار می‌شود تا زمینه همکاری مشترک و عرضه محصولات و خدمات خلاق ایرانی در بازار روسیه فراهم شود.



برنامه‌ریزی برای پیگیری ارتباطات شکل‌گرفته میان هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی و حرفه‌ای دو کشور پس از پایان هفته فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند به اجرای پروژه‌های مشترک و تداوم همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه کمک کند.