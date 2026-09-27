

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی از فعالیت ۱۱ روستا بازار در استان خبر داد و گفت: این بازار‌ها با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزان و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم راه‌اندازی شده‌اند و توسعه روستا بازار‌ها در دستور کار تعاون روستایی قرار دارد.

رضوی افزود: از مجموع روستا بازار‌های فعال خراسان جنوبی، ۳ روستا بازار در شهرستان سرایان، ۲ روستا بازار در شهرستان قاینات، ۲ روستا بازار در شهرستان سربیشه و ۴ روستا بازار در شهرستان بیرجند فعالیت دارند.

وی گفت: روستا بازار‌های شهرستان بیرجند در بلوار مسافر، روزبازار غفاری، فلکه سوم مدرس و چهارراه انقلاب مستقر هستند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های روستا بازارها، فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تولیدات روستایی است، به گونه‌ای که کشاورزان می‌توانند محصولات قابل عرضه خود را بدون واسطه در این بازار‌ها عرضه و به فروش برسانند

رضوی گفت: از سوی دیگر، مردم نیز می‌توانند بخشی از کالا‌های اساسی و مورد نیاز خود را از همین بازار‌ها تهیه کنند که این موضوع ضمن تسهیل دسترسی مردم به محصولات، به ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده کمک می‌کند.

وی افزود: توسعه روستا بازار‌ها و گسترش این مراکز در سایر نقاط خراسان جنوبی نیز در دستور کار مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی قرار دارد.