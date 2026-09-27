به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، در این اجتماعات شبانه که بیش ازهفت ماه از آن می‌گذرد، شرکت‌کنندگان در سراسر استان با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به مقام سربازان وطن ادای احترام کردند.

پیام حضور مردم‌همچنان درمیدانها، اینست؛ هرچه همبستگی ملی بیشتر باشد، امکان اثرگذاری فشار‌های بیرونی کمتر می‌شود؛ و هرچه اعتماد میان مردم و مسئولان تقویت شود، ایران در میدان‌های مختلف دستِ قوی‌تری خواهد داشت.