راه شهیدان ادامه دارد

برگزاری یادواره شهدای حاجی آباد، گرگاب و گز برخوار

یادواره شهدای حاجی آباد، گرگاب و گز برخوار برگزار شد؛ شهرستان شاهین شهر و میمه میزبان بسیاری از اقوام ایرانی است و ۷۲۸ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.