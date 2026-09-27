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یادواره شهدای حاجی آباد، گرگاب و گز برخوار برگزار شد؛ شهرستان شاهین شهر و میمه میزبان بسیاری از اقوام ایرانی است و ۷۲۸ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برپایی یادواره ۲۴ شهید حاجی آباد در محل برپایی خیزش شبانه شاهین شهریها فرصتی شد تا اعلام کنند حافظ خون شهدا هستند.
مردم شاهین شهر یادواره ۷۰ شهید گرگابی را گرامی داشتند تا از شهادت طلبی و ایستادگی شان در راه خدا بگویند.
مردم این شهرستان در یادواره شهید۱۴۴ گز برخوار هم از کاروان اقتدار پهپادی سپاه استقبال کردند تا بگویند با تاسی از رهبر شهیدشان همچنان آماده رزم و جانفشانی هستند.